600.000 euro di contributi per la manutenzione delle caldaie

È aperto fino al 22 marzo il bando che distribuisce contributi a fondo perduto, per un totale di 600.000 euro, per sostenere le spese di manutenzione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento autonomi delle case milanesi. Due mesi per accedere alle due tipologie di sostegno previste dal bando: la prima, dedicata agli impianti regolarmente targati e manutenuti, consente di ottenere un bonus a copertura delle spese di manutenzione per un importo fino all’85% della spesa sostenuta fino a un massimo di 110 euro. La seconda, rivolta agli impianti non regolarmente targati o manutenuti, permette di richiedere un intervento di manutenzione gratuita tramite tecnici identificati dall’Amministrazione. Secondo i dati raccolti da ARPA, le emissioni delle caldaie adibite al riscaldamento privato sono responsabili di circa il 18% del totale delle emissioni di ossidi d’azoto nell’aria. Possono accedere all’erogazione dei contributi e degli interventi manutentivi tutti i residenti in città da almeno due anni e in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 9.360 euro che vivono in abitazioni in cui sia presente un impianto di riscaldamento autonomo di potenza inferiore a 35kW con alimentazione a gas. Le due tipologie di sostegno sono differenziate e non cumulabili. I richiedenti in sede di compilazione guidata della domanda on line, verranno indirizzati verso una delle due opzioni disponibili in riferimento allo stato manutentivo dell’impianto in oggetto. Le informazioni per l’accesso ai contributi sono consultabili direttamente sul sito del Comune di Milano.

