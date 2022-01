Forza Italia incontra il Prefetto per sollecitare interventi immediati per la sicurezza

Incontro venerdì sera tra il Prefetto di Milano e una delegazione di Forza Italia. L’incontro urgente è stato chiesto dal Commissario di FI on Cristina Rossello alla luce della escalation di violenza che ha colpito Milano da inizio anno. Al Prefetto Renato Saccone l’onorevole Rossello e la delegazione ha illustrato la preoccupazione di Forza Italia per le violenze contro le donne, per la movida fuori controllo, lo spaccio e la deriva presa da baby gang e immigrati di seconda generazione.

Forza Italia ha avanzato anche un pacchetto di proposte:

1 – utilizzare, ove possibile, i militari dell’operazione ” strade sicure” per liberare da presidi fissi gli agenti di Polizia e Carabinieri,

2 – attuare la “sicurezza di Vicinato” cioè avere un canale privilegiato per le segnalazioni dei gruppi di residenti,

3 – utilizzare meglio le Associazioni d’arma

4 – riorganizzare la Polizia Locale

5 – creare un nucleo di Polizia Locale per il contrasto alla malamovida

6 – aumentare complessivamente il numero delle volanti che operano di notte,

7 – chiudere gli esercizi che vendono alcolici h 24 .

Gli esponenti di Forza Italia hanno ribadito al Prefetto che queste cose si possono fare se c’è la consapevolezza della dimensione e della impunità raggiunta da alcuni fenomeni come le babygang e lo spaccio. E solo la consapevolezza può portare a maggiore determinazione da parte di istituzioni come il Comune. ” Non siamo qui per replicare il teatrino della politica ma per farle sapere che la cittadinanza si aspetta interventi immediati” hanno sottolineato all’unisono tutti gli intervenuti.

“Sappiamo bene che, accanto alla fase della repressione, andrebbe rafforzato anche quella educazione e della integrazione. Anche su questo ribadiamo che il Comune deve fare di più per il tempo libero, lo sport, la formazione professionale e l’educazione civica” ha concluso l’on Rossello.

Presenti all’incontro anche l’On Valentina Aprea, i consiglieri comunali comunali Alessandro De Chirico e Marco Bestetti, i consiglieri municipali Federico Benassati e Giuseppe Lardieri e Fabrizio De Pasquale.