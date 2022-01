Corte Appello Milano, basta processi lenti e fenomeni corruttivi

La “lentezza del sistema giudiziario e la presenza di fenomeni corruttivi non possono più essere tollerati, perché offuscano il valore intrinseco della giustizia” e “favoriscono sia a livello macroeconomico, sia sul piano del comportamento dei cittadini e della società un clima di incertezza e sfiducia”. Lo si legge nella relazione del presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei letta per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario. “Oggi – spiega – è in corso il più grande intervento riformatore della giustizia che si sia avuto nella storia recente del nostro Paese” e il Pnrr “è un’occasione storica” e “imperdibile”.

