Via Pacini – no alla congestione del traffico ed all’eliminazione di altre decine e decine di posti auto

In commissione Territorio in Municipio3 è stato presentato il progetto di “riqualificazione” di Via Pacini – tratto Via Ampere – Via Capranica

Il progetto presentato prevede la COMPLETA ELIMINAZIONE della possibilità di posteggio sul parterre e la realizzazione di opere di “urbanistica tattica” già presenti in alcuni punti della strada ed oggetto di numerose PROTESTE da parte dei residenti degli stabili prospicienti in quanto oggetto di bivacchi e ritrovi notturni.

In più il progetto prevede la chiusura di alcuni attraversamenti centrali della via attualmente esistenti in corrispondenza di Via Poggi – Della Sila – Brocchi, e di alcune svolte create per fluidificare il traffico che non saranno più utilizzabili per attraversare la via da parte delle auto o svoltare, contribuendo a congestionare il traffico esistente, costringendo chi dovesse effettuare manovre di “torna indietro” o semplicemente volesse attraversare la via a percorrere ulteriori tratti di strada contribuendo a congestionare il traffico dell’intera zona, aumentando notevolmente i tempi di percorrenza, inquinando maggiormente, creando una vera e propria camera a gas, per non parlare dei POSTI AUTO ELIMINATI che renderanno ancora più difficile la vita ai residenti dell’area

Infatti senza prevedere per esempio PARCHEGGI INTERRATI o soluzioni alternative in una zona dove già ATTUALMENTE durante il giorno o la sera è praticamente IMPOSSIBILE per residenti e non trovare parcheggio per il proprio autoveicolo la situazione non farà altro che aggravarsi !

Sembrerebbe proprio che l’amministrazione comunale stia combattendo una lotta ideologica senza se e senza ma alle auto ed agli automobilisti, non comprendendo che interventi migliorativi non andrebbero realizzati a scapito di una o dell’altra categoria ma sarebbe più logico trovare una sintesi, ascoltando residenti, giovani, famiglie ed anziani, questo quello che un bravo amministratore pubblico dovrebbe fare…

Assieme ai cittadini interessati ho predisposto una RACCOLTA FIRME che verrà depositata quanto prima, invito chiunque fosse intenzionato a partecipare a contattarmi direttamente via mail all’indirizzo

marco.cagnolaticomune.milano.it

DICO NO ALLE SCELTE CALATE DALL’ALTO E NON CONDIVISE !!!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3