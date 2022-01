Società dei Concerti INCONTRI MUSICALI 24 gennaio: “Il giovane Flauto d’oro” 31 gennaio: “Fantasie” Palazzina Liberty

Lunedì 24 gennaio protagonista del concerto è il flauto d’oro di Cristian Lombardi. Ventenne, campano.

CRISTIAN LOMBARDI, flauto

XING CHANG, pianoforte

J. S. Bach Sonata in mi minore BWV 1034 per flauto e basso continuo

F. Poulenc Sonata

S. Prokofiev Sonata in re maggiore op. 94

Cristian Lombardi ha vinto numerosi concorsi internazionali, è figlio d’arte, e si cimenta con un programma che ripercorre la storia della musica per flauto. Da Bach a Poulenc, fino alla meravigliosa sonata in re maggiore di Sergej Prokofiev, scritta nel 1943 ed eseguita per la prima volta dal flautista Kharkovsky e da Sviatoslav Richter. Partner al pianoforte è la giovane cinese Xing Chang, allieva di Vincenzo Balzani in Italia.

L’immaginazione di una giovane pianista bresciana e la potenza creativa di cinque grandi compositori del passato sono i protagonisti del recital di Ilaria Cavalleri che si esibirà lunedì 31 gennaio alle ore 20.30.



ILARIA CAVALLERI, pianoforte

“Fantasie”

W.A. Mozart Fantasia in do minore K 475

F. Chopin Fantasia Improvviso op. 66

F. Mendelssohn Fantasia op. 28

A. Scriabin Sonata- Fantasia in sol diesis minore (1886)

F. Schubert Wanderer-Fantasie in do maggiore op 15

Il costo del biglietto singolo per gli Incontri Musicali, acquistabile su prenotazione allo 02 66984134, è di 2€.

Si ricorda inoltre che, nel rispetto delle attuali disposizioni governative, è possibile accedere ai concerti esclusivamente se provvisti di Super Green Pass e mascherina FFP2.