Milano è memoria. Per il Giorno della memoria ventiquattro nuove pietre d’inciampo e iniziative diffuse sul territorio

In occasione del Giorno della memoria, Milano si mobilita con numerose iniziative già a partire da oggi e un programma diffuso sul territorio (e anche virtuale) di mostre, concerti, visite guidate, tutto nel segno della testimonianza. In particolare, ventiquattro nuove Pietre d’inciampo saranno posate a Milano, aggiungendosi alla mappa delle 120 Pietre già collocate dal 2017 ad oggi in diversi luoghi della memoria cittadina. La presentazione degli eventi ospitati sulla piattaforma “Milano è memoria” che avranno luogo in occasione del 27 gennaio è avvenuta oggi in Sala Orologio a Palazzo Marino da parte del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, della Senatrice a vita Liliana Segre, presidente onorario del Comitato Pietre d’inciampo, e del presidente del Municipio 2, Simone Locatelli. C’è memoria nei quartieri dove la storia ha lasciato un segno, nell’impegno delle tantissime associazioni che lavorano accanto all’Amministrazione per condividere, soprattutto con i giovani, il racconto del passato e persino nei murales che spesso sono dedicati a volti e momenti topici di quanto è accaduto a Milano.

Le Pietre d’inciampo

La posa delle nuove Pietre d’inciampo avverrà nelle giornate di mercoledì 26 gennaio e martedì 1° marzo.

Queste le dediche del 26 gennaio:

in via delle Forze Armate 179, Moisè Varon, Rebecca Yohai Varon, Signurù Varon;

in via Washington 79, Alfredo Violante;

in via F. Carcano 5, Leone Latis, Annita Bolaffi Latis, Liliana Latis;

in via M. Pagano 36, Edgardo Finzi;

in piazza Castello 20, Ettore Barzini;

in via Ceresio 3, Luigi Schezzi;

in via Scalvini 8, Vittorio Mondazzi;

in via Grivola 18, Santo Bencich.

Queste le dediche del 1° marzo:

in via N. Palmieri 22, Luigi Frazza;

in via Perugino 15, Luigi Pietro Cappelletti;

in via M. Giuriati 5, Aurelia Allegra Levi Finzi ed Emma Laura Finzi;

in via P. Cossa 5, Ermanno Fontanella;

in corso Venezia 39, Wanda Vera Heimann;

in via F. Hayez 19, Beatrice Ottolenghi;

in via G. Colombo 64, Mario Luperini;

in viale Lombardia 11, Dante Spallanzani;

in via Ponteseveso 19, Carlo Ferretti;

in via N. Oxilia 21, Giuseppe Ceccatelli.

La pietra dedicata ad Adriano Pogliaghi in via Zumbini 39 sarà posata per ora virtualmente, rinviando il collocamento vero e proprio alla fine del cantiere in corso nella zona.