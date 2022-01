Smog, De Chirico-Cocucci (FI): Sala dimentica di essere sindaco metropolitano

“Lo smog non conosce i confini, ma probabilmente il Sindaco Sala non conosce le caratteristiche e le diversità dei Comuni dell’area metropolitana”: lo affermano i due Capigruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico, in Comune a Milano, e Vera Cocucci, nel Consiglio Metropolitano, commentando le recenti affermazioni del sindaco Giuseppe Sala in materia di inquinamento.

“Sala continua a considerare incidentale il suo ruolo di sindaco della Città Metropolitana – spiega Alessandro De Chirico –, a volte se ne dimentica e perde la cognizione dei problemi dei Comuni della cintura milanese. Non è che nel capoluogo i problemi, gravi, stiano trovando valide risposte da parte di Sala, ma addirittura, il fatto che il sindaco intervenga in materia di inquinamento polemizzando con la Regione ed esponendo la sua posizione sugli interventi da compiere in modo superficiale non rende onore alla carica istituzionale che ricopre”.

“Il tema dell’inquinamento necessita di interventi seri, concreti e diversificati – aggiunge Vera Cocucci – nell’ottica di una strategia – questa si – comune e ad ampio respiro che si estenda a tutta la Pianura Padana, anche oltre i confini milanesi e lombardi. Ma la città di Milano e i Comuni dell’area Metropolitana sono molto diversi sia in termini di densità abitativa e industriale, emissioni e traffico, sia soprattutto dal punto di vista dei servizi alternativi alla mobilità individuale: per questo sì ai tavoli di confronto (anche sugli altri temi però), no ai provvedimenti fotocopia che il sindaco Sala, a torto, pretende”. (mianews)