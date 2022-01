Salinari, Capogruppo F.I. Municipio 7 “Dal Municipio arriva il No alla Moschea in Via Novara”

Avevamo promesso di dare battaglia e così è stato – commenta Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia – in Consiglio di Municipio 7 abbiamo trattato la mozione presentata dal centrodestra in cui si invitava l’attuale maggioranza di centrosinistra a dissociarsi dalle scelte assunte dal Comune di Milano e dalla ViceSindaco Anna Scavuzzo. Manifestando la piena contrarietà, come Consiglieri di Municipio, alla collocazione di un luogo di culto nell’ambito del Parcheggio Trenno di Via Novara”.

Durante la votazione della mozione, la maggioranza di sinistra ha dato parere contrario alla nostra proposta ed ha presentato un ulteriore documento identico nella sostanza al nostro, approvandolo in aula a larga maggioranza.

Ricordo che nella precedente legislatura, il Centrodestra congiuntamente a molti cittadini, avevano già trattato l’argomento chiedendo al Sindaco di scegliere un luogo alternativo tra quelli già individuati dal Piano delle Attrezzature Religiose del Consiglio Comunale. Oggi invece anche il centrosinistra del Municipio 7 si allea alla nostra posizione, dissociandosi dalla volontà del Sindaco e della sua Giunta.

Adesso vedremo se effettivamente il Sindaco Sala ascolterà la richiesta sia del centrodestra che del centrosinistra del Municipio 7, o sarà l’ennesima scelta calata dall’alto a discapito dei cittadini.

A tal proposito – conclude Salinari – non ci fermeremo e siamo pronti a scendere in piazza organizzando gazebi, manifestazioni e raccolta firme per l’interesse del nostro territorio.