Edilizia scolastica in Lombardia 3,2 mld di euro da Pnrr, finanziati 1.344 progetti degli enti locali

Si è chiusa lo scorso mercoledì 19 Gennaio la Manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia per raccogliere i fabbisogni del territorio in materia di edilizia scolastica e inserirli in una aggiornata programmazione regionale, finalizzata a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione. In meno di un mese, dagli Enti Locali sono pervenuti 1344 progetti, per la realizzazione di opere del valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro.

OTTICA DI SISTEMA – “Questa risposta da parte del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala – testimonia quanto sia importante il tema dell’edilizia scolastica e mette in luce l’importanza di agire in un’ottica di sistema”.

PORTARE VALORE AGGIUNTO AI CITTADINI LOMBARDI – “Abbiamo attivato questa Manifestazione di Interesse – ha continuato – per moltiplicare le opportunità per le nostre Amministrazioni locali e per garantire una coerenza di programma indispensabile affinché le risorse del PNRR possano portare un effettivo valore aggiunto ai territori e ai cittadini lombardi”.

Cinque le linee di intervento su cui gli Enti Locali hanno presentato le proprie candidature:

– Costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione (85 progetti);

– Asili nido (92 progetti), Scuole per l’infanzia e Poli per l’infanzia (150 progetti);

– Ampliamento per la realizzazione di mense (140 progetti);

– Realizzazione di palestre o Aree sportive ad Uso scolastico (336 progetti);

– Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (541 progetti).

Inizia ora la fase di valutazione da parte di Regione Lombardia.

GRADUATORIA – I progetti ammessi entreranno a far parte dell’Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia, documento utile agli Enti locali per poter attestare la presenza dei progetti stessi all’interno della programmazione regionale ai fini degli Avvisi del Ministero: per gli interventi di edilizia scolastica presenti nella programmazione regionale, infatti, i bandi PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione prevedono il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo pari a 10 punti.

SPAZI INNOVATIVI PER GLI STUDENTI – “Vogliamo offrire ai nostri studenti spazi di apprendimento innovativi, sicuri, certificati, connessi, flessibili – ha aggiunto Sala – Per questo oltre alla Manifestazione di Interesse sul PNRR abbiamo attivato anche un Bando con risorse autonome da 60 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei Comuni”.

Il bando, denominato ‘Spazio alla Scuola’, aprirà il 25 gennaio 2022.

DOMANDE PERVENUTE PER PROVINCIA

BERGAMO

Totale progetti 233, di cui 25 per la costruzione di nuove scuole, 13 per nuovi asili nido, 20 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 27 per nuove mense, 54 per palestre o aree sportive e 94 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

BRESCIA

Totale progetti 205, di cui 16 per la costruzione di nuove scuole, 15 per nuovi asili nido, 19 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 22 per nuove mense, 54 per palestre o aree sportive e 79 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

COMO

Totale progetti 86, di cui 2 per la costruzione di nuove scuole, 7 per nuovi asili nido, 12 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 8 per nuove mense, 24 per palestre o aree sportive e 33 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

CREMONA

Totale progetti 100, di cui 7 per la costruzione di nuove scuole, 8 per nuovi asili nido, 14 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 11 per nuove mense, 26 per palestre o aree sportive e 34 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

LECCO

Totale progetti 58, di cui 1 per la costruzione di nuove scuole, 2 per nuovi asili nido, 4 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 3 per nuove mense, 17 per palestre o aree sportive e 31 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

LODI

Totale progetti 53, di cui 1 per la costruzione di nuove scuole, 6 per nuovi asili nido, 7 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 7 per nuove mense, 12 per palestre o aree sportive e 20 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

MANTOVA

Totale progetti 96, di cui 4 per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 11 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 9 per nuove mense, 20 per palestre o aree sportive e 46 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

MILANO CMM

Totale progetti 181, di cui 13 per la costruzione di nuove scuole, 16 per nuovi asili nido, 23 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 16 per nuove mense, 42 per palestre o aree sportive e 71 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

MONZA E BRIANZA

Totale progetti 96, di cui 4 per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 7 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 5 per nuove mense, 20 per palestre o aree sportive e 55 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

PAVIA

Totale progetti 91, di cui 3 per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 17 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 12 per nuove mense, 24 per palestre o aree sportive e 30 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

SONDRIO

Totale progetti 54, di cui 3 per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 6 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 9 per nuove mense, 16 per palestre o aree sportive e 15 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

VARESE

Totale progetti 91, di cui 6 per la costruzione di nuove scuole, 5 per nuovi asili nido, 11 per la realizzazione di scuole per l’infanzia e poli per l’infanzia, 11 per nuove mense, 27 per palestre o aree sportive e 31 per messa in sicurezza e riqualificazioni. (LNews)