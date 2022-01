Addio democrazia digitalizzata: Casaleggio affitta la sede a Milano

Che cosa hanno i 5 stelle da strombazzare per far valere la loro unicità? Grillo indagato e, dopo il famoso decreto ammazza corrotti, oggi diventano garantisti e la tanto enfatizzata democrazia digitale con tre piattaforme oggi non c’è più. Rimane Conte che con tanti problemi ha anche un suocero che è costretto a vendere l’argenteria.

A Milano, infatti la Casaleggio associati lascia la sede di via Visconti di Modrone, nel pieno centro di Milano, dove si era trasferita nel 2018 quando lasciarono la storica sede di via Morone, accanto a piazza Scala. Gli uffici da 450 metri quadrati su due livelli con dieci stanze e due open space sono stati messi in affitto a 7.833/mese più 1.250 di spese condominiali e, nell’annuncio immobiliare, vengono definiti come liberi.

Nelle foto delle stanze si vedono i cartelli della Casaleggio associati e, fra i quadri appesi, anche la copertina di Wired dedicata a Gianroberto Casaleggio.

Da notare la cifra per l’affitto, l’ampiezza della sede e la centralità dell’ubicazione, ma è il funerale della “democrazia” partecipata.