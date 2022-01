Venerdì 21 Gennaio – ore 17:45 Biblioteca Sicilia Renato Manicardi presenta il suo libro Storia de Milan contada su dal Meneghin alla Cecca

Una gustosissima carrellata sulla vita cittadina degli ultimi 120 anni, attraverso il racconto di Meneghin e della sua esuberante compagna, la Cecca, spigolando aneddoti, curiosità e fatterelli alternati ad episodi della “grande” Storia. Proiezione di immagini e reading a cura di Doriano Alziati (Patto di Milano per la Lettura) L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’Almanacco milanese per l’anno 2022 in compagnia di Pietro Esposito . Prenotazione obbligatoria rispondendo alla presente mail oppure contattando la Biblioteca: 02 88465863 / 02 88463134

Accesso con super green pass e mascherina FFP2 Sarà possibile seguire l’evento anche sulla pagina Facebook Amici della Biblioteca Sicilia

ore 17:45 Biblioteca Sicilia Via Luigi Sacco, 14 20146 Milano