Sicurezza Milano, Forza Italia chiede incontro col Prefetto per rafforzare presidio del territorio

I l commissario cittadino Cristina Rossello: “Da Fi pacchetto di proposte per contrastare spaccio, malamovida e vendita abusiva di alcolici. Per limitare disagi rafforzare educazione civica e integrazione”

“I numerosi episodi di violenza accaduti negli ultimi giorni impongono un’azione più efficace e rigorosa da parte di tutte le istituzioni che hanno responsabilità nel governo della sicurezza di Milano. Si rischia di mettere in discussione l’elementare diritto delle donne a vivere in libertà a Milano e la reputazione internazionale della nostra città come attrattore di investimenti, turismo ed eventi” afferma in una nota Cristina Rossello, deputato di Forza Italia e commissario cittadino di Fi a Milano. “I dati statistici sui reati denunciati – prosegue – fotografano solo parzialmente la realtà e non bastano a tranquillizzare la percezione dei cittadini; bisogna invece interrogarsi sulle proiezioni dei comportamenti nelle città e sui rischi del formarsi di certe “derive urbane”. Ci si può limitare a protestare e invocare le dimissioni dei responsabili per la solita battaglia di bandiera, ma il Gruppo di Forza Italia Milano, riunitosi ieri, considera più opportuno chiedere un incontro col Prefetto, in aggiunta alle già avvenute presentazioni in Comune e nei Municipi di un pacchetto di proposte sul tema. L’idea – continua – è rafforzare il presidio del territorio, la lotta allo spaccio e la lotta alla vendita abusiva di alcolici. Va effettuata una valutazione a largo raggio anche per una disciplina e un controllo di tutti i fenomeni connessi alla “malamovida”. Oltre alla doverosa repressione è necessario inoltre affrontare i temi dell’emergenza educativa e del disagio giovanile, con particolare riguardo alle iniziative per l’integrazione e l’educazione civica nei confronti di immigrati di prima e seconda generazione, senza le quali l’accoglienza è solo una mera velleità politica. Tema cui Forza Italia è da sempre molto propensa. Su questo tema – conclude la nota – vogliamo sottolineare che Forza Italia non si limita alle critiche sulla scarsa attenzione verso il tema sicurezza manifestata in passato dal Comune, che certamente hanno il loro fondamento, ma preferisce alzare il livello con un confronto costruttivo tra tutte le istituzioni sulle azioni da attuare per garantire maggiore sicurezza ai milanesi e gli interventi politici necessari.