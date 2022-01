Via Pitteri a Milano: imbrattato l’hub vaccinale all’Esselunga

Ieri mattina la polizia è intervenuta all’hub vaccinale allestito in via Riccardo Pitteri 84 a Milano nell’area del supermercato Esselunga “Rubattino”, dove, la notte scorsa, qualcuno ha parzialmente imbrattato con dell’olio motore alcuni muri esterni. Sotto la parete ora sporca è stata abbandonata anche la tanica dell’olio. Sul posto, oltre agli agenti delle Volanti sono arrivati anche gli esperti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Gli investigatori vogliono appurare se possa essersi trattato di un atto di vandalismo compiuto da no vax, anche se non sono state trovate scritte né volantini di rivendicazione. Il centro vaccinale era stato aperto il 10 dicembre 2021.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845