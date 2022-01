Giana (ATM): “ipotizziamo calo 15% passeggeri per i prossimi 5 anni”

“Ipotizziamo che anche dopo la pandemia dovremmo affrontare un periodo sufficientemente lungo e significativo in cui non torneremo ad avere il numero dei passeggeri che avevamo prima del covid, ma ci attestiamo a un numero di passeggeri pari a 10-15 per cento in meno rispetto al periodo pre Covid”. Lo ha detto il direttore generale di Atm Arrigo Giana, intervenendo questo pomeriggio nel corso della commissione consiliare congiunta Controllo Enti Partecipati e Mobilità, Ambiente, puntualizzando poi che per quanto riguarda il periodo di tempo in questione “immaginiamo un orizzonte di medio termine non inferiore ai 5 anni. Per questo dobbiamo fronteggiare come azienda un periodo in cui i ricavi non saranno più quelli di prima”, ha aggiunto.

