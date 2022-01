Dati di Milano, Cattaneo: Area C più tassa sul traffico che su inquinamento

I dati presentati dal Comune di Milano sui dieci anni di Area C, il pedaggio per l’ingresso nella Cerchia dei Bastioni, “mi hanno confermato una convinzione che ho da tempo: il contributo di Area C sul contrasto all’inquinamento è stato molto limitato e certamente è stata più una tassa sul traffico che una tassa sull’inquinamento”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, presentando i dati annuali sulla qualità dell’aria. Area C, ha aggiunto, “ha ridotto il traffico nel centro di Milano del 35%, lo ha ridotto già dal primo anno, e poi i dati sono rimasti sostanzialmente stabili. Ha avuto l’effetto di aver liberato il centro di Milano dalle auto, ma certamente non ha prodotto risultati annunciati di miglioramento della qualità dell’aria. La qualità dell’aria a Milano sta migliorando per provvedimenti diversi dai divieti e dai costi che il Comune di Milano ha messo in campo per i cittadini con provvedimenti come l’Area C”.