Sicurezza: Opinione Taxiblu: ripristinare presidi Forze Ordine ed Esercito

“A Milano è chiaro vi sia un problema sicurezza, non da oggi certo, ma in queste ultime settimane i fatti gravi di cronaca stanno diventando una triste costante. Che siano le vie centrali, quelle della movìda o le periferie è chiaro che la situazione non sia del tutto sotto controllo”. Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese. “Per chi lavora per le strade o anche solo quelle strade le attraversa per recarsi al lavoro o anche fosse per farsi una passeggiata la percezione e non solo quella purtroppo di quanto questo sia vero è sempre più forte. Sono anni – prosegue – che chiediamo il ripristino dei presìdi di Esercito e Forze dell’Ordine nei luoghi chiave della città e delle periferie, che nel passato qui a Milano sicuramente davano una maggiore sensazione di sicurezza e di presenza delle istituzioni sul territorio. Non vogliamo che si militarizzi la città certo ma che i cittadini e non solo possano avere dei riferimenti immediati ai quali rivolgersi e che al contempo possano scoraggiare i tanti, troppi, criminali o potenziali tali che si aggirano ormai indisturbati per la città. La situazione legata al contesto storico che viviamo già non è facile, per nessuno e sappiamo quanto sia grande lo sforzo che già è profuso dalle Forze dell’Ordine. Ma al contempo vorremmo che ancor di più venissero aiutati nella loro azione dalle istituzioni preposte e che la città ritornasse ad una vivibilità che sta perdendo giorno dopo giorno”.

