Luca Palermo (Fieramilano): Salone spostato a giugno sarà conferma rinascita Paese

“Siamo pronti ad ospitare la prossima edizione” del Salone del Mobile dal 7 al 12 giugno 2022 e “vogliamo che questa sia l’edizione della conferma della rinascita del Paese”. Lo ha scritto in una nota l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, commentando la decisione del Cda di Federlegno Arredo Eventi che, in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della 60a edizione del Salone del Mobile. “Siamo orgogliosi perché nei nostri spazi espositivi, tra gli stand del Salone, ci sarà l’Italia del presente e del futuro”, ha proseguito Palermo ricordato l’edizione speciale dello scorso settembre che “ha sancito la ripartenza del sistema fieristico”. Il Salone del Mobile, ha concluso, “si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale. Fiera Milano vuole continuare ad essere un modello di riferimento per il settore e per il business delle imprese”.

