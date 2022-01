Oggi Sala parlerà di sicurezza, ma a chi scaricherà la responsabilità delle violenze?

Oggi, nel primo consiglio comunale della settimana, il sindaco Beppe Sala parlerà concentrandosi sul tema sicurezza. E, credo, siamo tutti curiosi di ascoltare come giustificherà la convinzione più volte proclamata “Milano è una città sicura” in presenza delle violente aggressioni degli ultimi giorni. Perché non ci sono solo i dossier di riferimento, ma anche i “soliti” scippi, furti e rapine, l’aggressione a un conducente Atm preso a pugni durante il turno e la sparatoria in piazza Monte Falterona la sera dell’8 gennaio, con un vero e proprio regolamento di conti tra bande rivali che si battono per il controllo della piazza di spaccio.

Questo per notificare gli ultimi episodi, ma la criminalità frequente e feroce è un filo rosso negli anni del suo primo mandato. De Corato giustamente chiede “Perché Milano è diventata un porto franco per malviventi di ogni genere? Il sindaco Sala si interroga su cosa è diventata la città e sui fatti gravissimi che si stanno ripetendo giorno dopo giorno?”. E aggiungo “Perché solo dopo 5 anni e le forti pressioni dell’opposizioni e della stampa nazionale, solo ora pare prenda atto di una situazione diventata ingestibile?