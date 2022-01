Ministro Istruzione Bianchi: “Abbiamo riaperto la scuola e non ci sono stati disastri”

“Abbiamo finito la prima settimana e il famoso disastro che doveva esserci non c’è stato. Ci sono stati problemi ma differenziati zona per zona”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Non dimentichiamoci che partiamo da un carico di contagi di tre settimane quando la scuola è stata chiusa”. Questione quarantena. “Non è vero che le regole non sono chiare. Allo stesso tempo si sta ragionando per semplificarle”, ha annunciato. “I presidi hanno lavorato bene” – “La scuola ha riaperto e si è affermata la convinzione che la scuola è un elemento fondante, la scuola è la priorità, è un diritto”, ha sottolineato il ministro dell’Istruzione intervistato da Radio24. “I presidi hanno lavorato bene”, ha poi aggiunto, tracciando un bilancio della prima settimana di riapertura delle scuole.

