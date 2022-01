ATM: “Rinnoviamo gratis la vostra tessera in scadenza”

ATM ha diramato questo comunicato:

“Per evitare a tutti i nostri abbonati viaggi non essenziali e pratiche per la sostituzione delle tessere, abbiamo deciso di prolungare la nostra iniziativa che permette di rinnovare senza costi e per altri 12 mesi tutte le tessere che scadono entro il 31 maggio 2022. Rinnovare la tessera senza costi per 12 mesi.

Se è una tessera ordinaria, senior o studenti potete rinnovarla senza costi ancora per un anno. Avete due modi:

1) appoggiatela ai totem presenti in una delle stazioni della metropolitana. Si rinnova automaticamente

2) portate la tessera da un rivenditore abilitato alla ricarica degli abbonamenti.

Si rinnova la tessera, non l’abbonamento

Gli abbonamenti caricati sulla tessera scadono alla data stabilita. Questa iniziativa rinnova gratis solo la tessera cioè il supporto sul quale si caricano gli abbonamenti.

La vostra tessera ha un profilo studenti?

Rinnovando la tessera si rinnova anche il profilo. E ci potete caricare per altri 12 mesi abbonamenti under 26 (interurbani) o under 27 (abbonamenti agevolati urbani del Comune di Milano).

Dovete ricaricare l’abbonamento? Fatelo online

Per evitare code ai distributori automatici o agli sportelli, ricordiamo che è possibile ricaricare online l’abbonamento dall’area riservata ATM e dall’APP ATM, tranne gli abbonamenti acquistati in convenzione. “