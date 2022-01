Area C, De Chirico (FI) constata: bilancio negativo sia per inquinamento che per traffico

“Area C compie 10 anni ed è tempo di bilanci. I dati sull’inquinamento dell’aria e dello sforamento dei limiti consentiti ci dicono che il provvedimento è assolutamente inutile. Come lo è anche in riferimento al traffico visto che a peggiorare la situazione le giunte di sinistra hanno aggiunto ulteriore caos con ciclabili pericolose e poco utilizzate, soprattutto d’inverno quando i livelli dello smog sono più alti. Vanno apportati dei correttivi: gratuità per i residenti che vivono dentro Area C, per il personale sanitario, di Pubblica sicurezza e i diversamente abili. Poi vanno creati abbonamenti scontati per artigiani e partite IVA che si muovono dentro Area C per lavoro”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

