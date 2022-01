Vendere casa con Agenzia Immobiliare: cos’è l’home staging

Chi si trova a desiderare di cambiare casa ha due ardui compiti da svolgere: trovare la nuova abitazione per tutta la famiglia e, cosa spesso più difficile, offrire la vecchia casa trovando rapidamente delle persone interessate. Il modo migliore per dedicarsi a entrambi i compiti consiste nel rivolgersi a un’agenzia immobiliare di provata esperienza. Perché in questo modo si ottengono subito i consigli degli esperti e contatti con un ampio numero di persone interessate a cambiare casa.

I consigli degli esperti

Cosa fa l’agente immobiliare

L’home staging

L’aiuto da parte di un’immobiliare a Brescia permette di gestire più velocemente tutte le incombenze per quanto riguarda la scelta di una nuova casa e la vendita di quella vecchia, ed é proprio per questo motivo che tra le metodologie utilizzate dalle migliori Agenzie, si può certamente trovare sul mercato l’applicazione della tecnica dell’home staging, che permette sia di rendere più appetibile che di valorizzare al meglio gli spazi interni e quelli esterni, dove ci siano, senza doverla svuotare completamente, riarredare o ristrutturare. Le tecniche suggerite dall’home staging sono varie, volte tutte a rendere più gradevole la casa che si desidera offrire al pubblico, mettendone in luce le caratteristiche più interessanti per il grande pubblico. Caratteristiche che solitamente gli agenti immobiliari conoscono, in quanto hanno a che fare quotidianamente con persone che cercano casa. Le tecniche dell’home staging sono varie, a partire dal rimuovere tutti gli oggetti personali presenti in un’abitazione, ad esempio le foto di famiglia, per arrivare fino al mettere in ordine ogni singolo ambiente. Si rende più interessante una casa anche definendo in modo preciso gli ambienti, anche nel caso di una taverna o di uno sgabuzzino. Si può poi arrivare anche a ridipingere alcune stanze, per renderle più luminose ad esempio, o anche a modificare il posizionamento di alcune lampade.

Ottenere il massimo dalla vecchia casa

Dove trovare potenziali clienti

Cosa fa l’agenzia immobiliare

Attraverso l’home staging, ma anche approfittando di altre tecniche e consigli, l’agenzia immobiliare cerca di rendere più appetibile e interessante una casa, con lo scopo non solo di trovare un più ampio numero di clienti interessati, ma anche di valorizzarla al massimo. Sotto questo punto di vista l’agente immobiliare si occupa anche di trovare clienti che siano particolarmente interessati allo specifico tipo di abitazione che si sta offrendo, visto che non tutti hanno i medesimi gusti sotto questo punto di vista. Alle volte si utilizzano anche software di rendering 3D, che permettono di visualizzare un immobile con delle modifiche applicate in modo virtuale, senza costringere la famiglia che ci vive a spostare qualche mobile o a ritinteggiare le stanze. Tramite il rendering è possibile aprire un grande ambiente open space, spostare il soggiorno in un altro ambiente, mostrare un bagno o una cucina in versione più contemporanea.

La casa più amata dagli italiani

Dove vogliono vivere oggi

Le tendenze di mercato

Quando si propone la propria abitazione al miglior offerente è importante anche considerare dove vuole vivere la maggioranza degli italiani. Avere questa informazione consente di enfatizzare gli elementi di un’abitazione che sono in linea con le principali esigenze oggi dimostrate dall’italiano medio; tali esigenze variano con il passare degli anni. Ad esempio negli ultimi anni molti stanno mostrando una maggiore predilezione per la periferia a discapito del centro città.