Ticinello, il comitato protesta: sabato presidio contro progetto di Sala

Sabato e’ in programma “un presidio informativo contro il progetto del Comune di Milano sul Parco Agricolo del Ticinello, già diffusamente criticato con il sostegno di una petizione che ha raccolto 30.000 firme”. Lo fa sapere il Comitato difesa ambiente zona 5. “La seconda parte del progetto, infatti, quella da realizzare nella porzione di parco definita come “Lotto 2”, è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere per il 2022. Si prevede anche l’attuazione del “Lotto 3″, ancora più impattante per la natura del parco, nel 2023 – evidenzia il comitato già autore di iniziative contro il progetto -. Unica apertura, il Lotto 2 del progetto sarà ridiscusso questo mese in Consiglio di Municipio 5, ma con tempi contingentati, perché se ne prevede comunque l’attuazione in questo anno, e senza aver prodotto una revisione e averla condivisa con la cittadinanza”. “Ci si attenderebbe ben altro da chi si ispira ai valori della partecipazione e considera la cittadinanza attiva un motore di innovazione sociale”, commentano dal Comitato difesa ambiente di zona 5 che da gennaio 2021, insieme ad altre realtà di zona, ha inviato osservazioni, partecipato a commissioni e a sopralluoghi con i Consiglieri Comunali. La riconvocazione del Tavolo Tecnico in cui doveva essere presentata una revisione del progetto, promessa 6 mesi fa, non è mai avvenuta, sottolineano dal comitato che aggiunge: “A ridosso delle feste natalizie è stata rimessa a bando la concessione ad enti privati della Cascina Campazzino. Una privatizzazione de facto di un bene comune nel cuore del parco agricolo, che lo priverà di un centro dedicato alla sua valorizzazione e fruizione pubblica, ovvero alle stesse finalità per cui la cascina era stata espropriata. L’appuntamento è per sabato 15 gennaio dalle 11 alle 13 all’angolo tra Via de André e Via Dei Missaglia.

