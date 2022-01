Milano, tutte le zone interessate: rapine e furti da egiziani, ucraini, filippini.

Le forze dell’ordine hanno arrestato stanotte in via Padova due filippini di 44 e 41 anni, entrambi con precedenti penali, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso della perquisizione della loro auto, gli agenti hanno rinvenuto 4 dosi (pari a circa 3 grammi) di “shaboo” e 45 euro in contanti.

È stato arrestato un tunisino di 40 anni trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso attorno alle 23.30 dagli agenti a bordo di un auto in via Vitruvio mentre tentava di nascondere 16 involucri contenenti la droga.

È in stato arresto nel carcere di San Vittore un ucraino di 47 anni per atti persecutori nei confronti di una sua connazionale di 54 anni. Temendo per la sua incolumità, la 54enne ha chiamato la polizia che ha sorpreso l’uomo mentre cercava con insistenza di entrare nell’appartamento della donna in viale Ungheria. La donna ha dichiarato che simili comportamenti da parte dell’uomo erano già accaduti dopo che lei aveva respinto le sue avances.

Sarebbero tre gli uomini non ancora identificati che ieri sera poco prima delle 20 hanno aggredito una donna cinese di 43 anni per strada a Quarto Oggiaro. Secondo la testimonianza della vittima, il gruppo le si è avvicinato dopo che lei aveva parcheggiato. L’hanno colpita con un pugno e le hanno strappato la borsetta contenente soprattutto documenti personali.

Entrano nel negozio “Snipes” in corso Buenos Aires e cercano di rubare vestiti per 150 euro di valore. Dopo una segnalazione da parte del personale del negozio, gli agenti hanno sorpreso due egiziani di 21 e 18 anni, il primo dei quali con precedenti penali, nei camerini di prova mentre cercavano di rimuovere con un coltellino le placche anti taccheggio. I due giovani sono stati arrestati per furto aggravato.

Rapinato del Rolex da 90 mila euro mentre camminava in centro. Vittima un 56enne che ieri pomeriggio in via Andegari, zona Montenapoleone, è stato avvicinato da un uomo con il quale ha riferito di avere avuto anche una colluttazione. Il rapinatore è riuscito a strappargli l’orologio dal polso e a scappare. (fonte mianews)