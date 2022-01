Teatro Arcimboldi festeggia 20 anni con molteplici iniziative

Il Teatro Arcimboldi di Milano compie 20 anni e prepara una serie di eventi celebrativi per ricordare l’apertura del 19 gennaio 2002. “TAM20 – spiegano dal teatro – è un compleanno importante, un traguardo ragguardevole che desideriamo celebrare insieme al nostro pubblico, che è il cuore palpitante della nostra attività, con straordinarie iniziative che culmineranno con un weekend di open days il 22 e 23 gennaio tra concerti, corsi di danza e tanto altro”. In particolare queste le iniziative: una nuova pagina web TAM20, all’interno del sito teatroarcimboldi.it, che accompagnerà i visitatori alla scoperta degli spazi, della storia e di tutte le curiosità del teatro, oltre a informarli sulle attività dedicate ai festeggiamenti in corso; un contest social: in questi 20 anni, milioni di spettatori hanno affollato la sala del TAM per assistere ai grandi eventi in programmazione. Per questo chiediamo alla nostra community di Facebook e Instagram di raccontarci tutte le emozioni della più bella serata vissuta al TAM, con un video di 30 secondi o un messaggio, inviati in posta privata sui nostri social. Ringrazieremo i mittenti dei 20 video o messaggi più belli, inviando loro un biglietto omaggio per uno spettacolo a scelta. Il 19 gennaio verranno annunciati i vincitori, i cui video saranno pubblicati sugli account ufficiali.

Inoltre ci saranno n20 biglietti per 20 spettacoli a 20 euro: dal 19 gennaio al 7 febbraio, TAM mette a disposizione soltanto 20 biglietti a 20 euro, nel settore platea gold, per le sole Prime rappresentazioni degli spettacoli in programmazione (ad eccezione degli eventi Notre Dame de Paris, Roberto Bolle & Friends, Shen Yun). Prevista anche la mostra #SOLOBrachetti, che porta nel dietro le quinte della vita artistica della leggenda vivente del trasformismo. Uno, Arturo o centomila? Chi e? davvero l’uomo dai mille volti? Qual e? la storia artistica della leggenda del trasformismo, orgoglio dell’Italia nel mondo? Per scoprirlo c’e? #SOLOBrachetti, la mostra che conduce alla scoperta della storia di Arturo Brachetti attraverso foto, video, locandine e alcuni dei suoi costumi di scena più? belli. La mostra racconta l’evoluzione di un artista poliedrico e costantemente creativo. Infine due open days gratuiti: 22 e 23 gennaio. Un altro regalo per tutto il nostro pubblico: sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle ore 10 alle ore 14, TAM apre le porte a tutti per una due giorni in cui scoprire gratuitamente gli immensi spazi, le attività e i segreti del teatro più grande d’Italia! Una festa in cui perdersi nello straordinario edificio disegnato da Vittorio Gregotti, vivere il gigantesco foyer ascoltando i concerti presentati da OFI Orchestra Filarmonica Italiana e STM Scuola del Teatro Musicale e visitando la mostra fotografica #SOLOBrachetti, sul genio creativo di Arturo Brachetti. Non finisce qui, potrete visitare il backstage, scoprire i rinnovati camerini di design, partecipare alle open class di danza tap e Jazz e fermarvi per un pranzo nei nostri due ristoranti Tamo Bistrò e Finger’s Arts. Per accedere al teatro, l’ingresso è libero ma è necessario prenotare il proprio ingresso al sito www.teatroarcimboldi.it