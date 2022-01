La morte di Sassoli sotto processo social

In queste ore ho letto molte belle parole di cordoglio per la morte di David Sassoli, da parte di tutto il mondo politico e non solo, ma anche dei post su FB e dei twitt decisamente fuori luogo, e soprattutto pieni di cattiveria.

I no vax (sia quelli “della porta accanto” che quelli un po’ più noti), hanno scritto così:

“Ogni tanto una buonissima notizia”, “adesso venitevi a prendere gli altri, grazie”, “non ne moriranno mai abbastanza per vendicare le persone assassinate per mano di quelli come lui che hanno partecipato al truffacovid” ecc. ecc.

Siamo oltre la tolleranza umana, mi domando dove siano finiti la dignità, e il rispetto per la sofferenza verso la sua famiglia.

A questo punto è assolutamente lecito pensare che, dentro questo mondo dei no vax, sicuramente sfaccettato e non composto soltanto da persone violente a livello verbale, ci sia almeno una parte di ignoranza, problema culturale nell’Italia contemporanea, ma soprattutto tanto odio sociale, una miscela esplosiva nelle mani di quelli che da soli, o attraverso i canali social e media, stanno gettando fango su un uomo che non potrà replicare, né difendersi da questi attacchi.

La propaganda antivaccinista non si ferma davanti a nulla, neanche di fronte ad un mieloma di vecchia data, che aveva costretto Sassoli ad un trapianto di midollo osseo.

Io sono fra le tante persone che non ha mai saputo nulla della sua malattia di molti anni fa, malattia che l’aveva allontanato per qualche tempo dal Parlamento Europeo, per poi ritornarci per far fronte ai vari impegni.

I suoi auguri a tutti prima delle Feste (per chi volesse leggerli, potrà trovarli qui sotto, nei miei commenti al post), sono parole suggerite dal cuore, dette da un uomo che era stimato da tutto il mondo politico, anche di idee opposte alle sue.

Sono parole di grandissimo valore, se consideriamo che sono gli auguri di “speranza” da parte di un uomo che probabilmente aveva già capito che sarebbe stato molto difficile poterci contare per se stesso.

Speranza e tanti sorrisi, sorrisi che è riuscito a donare nonostante tutto.

Avete notato che le persone cariche d’odio non sorridono mai?

Loredana Felici