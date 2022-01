Fondi Pnrr, in arrivo a Sesto San Giovanni 10 mln di euro per scuola Marzabotto e biblioteca centrale

Due progetti messi a punto dal Comune di Sesto San Giovanni sono stati ammessi e finanziati nella graduatoria del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un totale di quasi 10 milioni di euro (cifra massima finanziabile per i Comuni tra i 50.000 e i 10.000 abitanti): 5.8 milioni per la riqualificazione della scuola Marzabotto e 4.1 milioni per la riqualificazione della Biblioteca Centrale. “Si tratta di interventi di rigenerazione urbana e manutenzione straordinaria davvero importanti per la vita scolastica dei nostri bambini e per la vita sociale e culturale di giovani e adulti. Ancora una volta dimostriamo la nostra grande capacità di programmazione ed efficienza nell’attrarre risorse sul territorio per ammodernare, rendere più sicuri e adeguare alle normative previste per legge gli edifici pubblici. Il nostro grande grazie agli uffici del Comune per l’ottima qualità dei progetti presentati e finanziati, molto importanti per il rilancio del territorio”, commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. Cosa prevedono i progetti? Per quanto riguarda la Biblioteca Centrale: adeguamento anti-sismico, adeguamento impiantistico anti-incendio ed elettrico, abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di un impianto anti-intrusione e videosorveglianza, efficientamento energetico, rifacimento totale della copertura e delle facciate, sistemazione delle grondaie, ristrutturazione di tutti i servizi igienici, sostituzione delle porte, riqualificazione del giardino con tre nuovi pergolati e nuova pavimentazione per l’esterno. Per quanto riguarda, invece, la scuola Marzabotto: adeguamento sismico e rinforzo strutturale tutto l’edificio, sistemazione dell’intonaco di tutti i parapetti, sistemazione delle grondaie, impermeabilizzazione e sostituzione dei pluviali, imbiancature, sostituzione di tutti gli infissi, realizzazione dell’isolamento termico “a cappotto”.

