Vigili, SULPL: 15 gennaio sciopero e presidio in corso Monforte: le loro ragioni

I vigili milanesi del Sulpl terranno un presidio il 15 gennaio, dalle 10 alle 13, in corso Monforte, nei pressi della Prefettura. La manifestazione, fa sapere il sindacato, si tiene in occasione dello sciopero nazionale “a sostegno della Legge di Riforma della Polizia Locale italiana, attualmente in discussione in parlamento e che, grazie all’ostruzionismo di alcuni vertici istituzionali ed Organizzazioni Sindacali avverse, rischia di farci rimpiangere la Legge Quadro 65/86”, sottolinea il Sulpl che aggiunge: “Ancora una volta la Polizia Locale è stata umiliata e trattata dai burocrati statali come la Cenerentola tra le Forze di Polizia”. “Lo sciopero nazionale avverrà a pochi giorni dal decennale della tragica scomparsa del Collega Nicolò Savarino avvenuta a Milano il 12 gennaio 2012. Non dobbiamo dimenticare mai che anche questa vita offerta per far rispettare le regole comuni, la coesione sociale, rende sempre più evidente che non possiamo essere considerati impiegati in uniforme, ma che siamo una vera e presente Polizia di Prossimità e che questa non può più essere denigrata e considerata figlia di un dio minore così come ha dimostrato di pensare anche questo Governo, accettando supinamente le inaccettabili modifiche apportate. In questo difficile momento – conclude il sindacato – non chiediamo risorse economiche – e solo noi sappiamo quanto ne avremmo necessità – ma chiediamo che vengano riconosciuti i nostri diritti per poter operare al meglio per la nostra Nazione e disposti a rischiare quotidianamente – ma con eguale dignità di trattamento dei colleghi delle polizie ad ordinamento nazionale – la nostra incolumità per la Comunità in cui viviamo”.

