Noi travolti dal degrado e dalla insicurezza in zona Selinunte

Una testimonianza, una lettera a Repubblica di una cittadina che sperimenta ogni giorno l’incuria e la totale assenza di questa amministrazione: “Sono una cittadina residente in zona 7. Da ormai qualche anno assisto al degrado cui volge la zona in cui abito. Sicuramente è una zona al “limite” dove la presenza di numerose case popolari ha creato differenze sociali sempre più grandi e dove nessuno ha mai avuto interesse e la voglia di intervenire. La zona è infatti passata alla recente cronaca per il rapper Ezza e gli scontri con la polizia, ma quella non è altro che una delle tante “fatiche” che si vivono da queste parti. C’e una incredibile situazione di degrado …In piazza Selinunte il mercato di Supercarni è stato costretto a chiudere per l’affitto Aler troppo alto e la continua occupazione da parte dei rom dello spazio di ingresso… Ma voi dove siete? Dove siete voi istituzioni? Voi che pensate a riqualificare le scuderie con delle bellissime tende dove siete quando bisogna uscire e si ha paura di venire derubati?… Io penso che l’integrazione ci POSSA e ci DEBBA essere ma non a scapito della sicurezza e non per forza e a tutti i costi senza che ci sia una pianificazione … Cordialmente.”

Ed è solo un esempio soprattutto dell’esasperazione senza speranza di moltissimi, ma Sala è occupato allo sviluppo immobiliare.