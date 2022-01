Flop per i no green pass ieri e i contagi preoccupano: il bollettino in Lombardia

Il bollettino di ieri segnala 48.808 i casi di positività Lombardia su 236.276 tamponi, con un rapporto del 20% circa. Si sono registrati 66 i decessi. Sul fronte dei ricoveri, ci sono 237 pazienti (+3) in terapia intensiva, mentre sono 2607 (-17) le persone in cura negli altri reparti.

Sono 14993 i nuovi casi a Milano, 6444 a Brescia, 3988 a Varese, 4342 a Monza, 4858 a Bergamo, 2763 a Como, 2729 a Pavia, 1928 a Mantova, 1720 a Cremona, 1585 a Lecco, 1027 a Lodi, 679 a Sondrio.

Ma nonostante i contagi, il rallentamento del commercio e una giustificata psicosi, i no pass avevano concordato un presidio all’Arco della Pace. Un flop per i manifestanti anti certificato verde, solo un centinaio quelli che si sono ritrovati , dopo che fino ad un paio di mesi fa i militanti scesi in piazza erano alcune migliaia.

In piazza Duomo a Milano, dove sulla chat Telegram ‘basta dittatura ufficiale’ era stato annunciato un presidio di protesta per le 16, nessuna traccia dei militanti ‘no green pass’.