Una “Storia de Milan” in meneghino: “Fee no sparì el dialètt inscì belI“,

Così l’autore Renato Manicardi in una nota di introduzione al suo libro Storia de Milan “Libera interpretazione di 120 anni di storia di Milano, per molta parte vissuta, e per altra letta o sentita, ispirata dalla Storia de Milan, scritta nel 1896 da Camillo Cima, con lo pseudonimo di Scior Pinzo, della quale ha l’ambizione di costituirne il seguito, senza peraltro pretendere di eguagliarne il livello”

Un gioiello di interpretazione e di rivalutazione di un dialetto che è popolo, tradizione, suono e, se posso dire, democrazia culturale. La “ballata” della lingua milanese può essere fluida o tronca paradigma di abitudini antiche o, ancora, con i “colori” della saggezza, dell’ironia, pragmatica quando serve, incisiva nelle sintesi, ma sempre sprizza verità e buonumore. Ed è un piacere anche per un non milanese, ma residente in città da cinquant’anni, ascoltare modi di dire, a volte imprecazioni, spesso espressioni lapidarie per un sotteso imperativo categorico che non ammette obiezioni, ma che pesano quintali di tenerezza. E parlare di Milano, della sua forza propulsiva, della sua fierezza, del suo orgoglio che hanno annientato ostacoli e cambiamenti epocali, è riaffermare una “milanesità”, una radice comune, un popolo.

Pare che l’autore dica con forza “Fee no sparì el dialètt inscì belI“, pérché di “ Milan ghe n’è domà vuna” ed è quasi un appello accorato di un milanese di 80 anni che immagino, ma non so, seduto su una panchina ai Navigli, nella vecchia Milano, forse in ad ascoltare le voci purtroppo annegate di una Milano quasi scomparsa.

E allora leggiamo, perché la storia de Milan dal 1896 fina ai dì d’incoeu contada su dal Meneghin alla Cecca è un incanto discorsivo di dialogo ed è scritto in un milanese che si richiama alla grafia usata dai più noti e tradizionali autori, a cominciare dal Porta e poi Cherubini, Arrighi, il nostro Cima, fino alla più recente grammatica.

Un esempio?

“Meneghin :…Ma dai! On po de rispett per di òmenn che gh’hann fàa la storia e anca la gloria de Milan, anca se a la fin del Vòttcent cont la Gésa se andava minga tanto d’accord, per via che gh’era appèna stàa portàa via el sò poder temporal e l’era stàa miss denter el re in del palazzi dove prima gh’era el Papa.

Ma andemm avanti cont i ròbb de quei ann lì. L’era on period on po particolar, fabbrich e palazzi vegniven su compagn di fung e tanta gent la cominciava a lassà la campagna per vegnì a lavorà in città; ma i danée éren semper pocch e tanta gent del popol la faseva fadìga a combinà el disnà cont la zènna, e i decision del governo éren semper a sfavor de la povera gent.

Cecca:” Te me dìset ona ròbba noeuva… ma poeu, se gh’eren inscì tanti attività che nasséven, gh’avarìss dovu vèssigh anca tanto lavorà per tucc; come mai i ròbb seguitaven a andà inscì mal?”

Che dire? Immediatezza popolare, semplicità nell’analisi, ma conoscenza della Storia e dei costumi con un re: il dialetto.

.

Storia de Milan di Renato Manicardi

Meravigli Edizioni