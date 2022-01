L’opinione di TAXIBLU: Troppi problemi di sicurezza in città, Comune intervenga

“Purtroppo quello legato alla sicurezza a Milano non è un fatto nuovo ma una realtà che da anni sembra essersi acuita, forse anche per colpa del periodo storico, invece che diminuire. La cronaca cittadina quotidiana parla chiaro e noi come categoria siamo certamente tra i più esposti e talvolta vittime. Nelle scorse settimane è stato reso noto l’arresto da parte delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo, di un rapinatore seriale di Taxi e sappiamo bene quanto non siano purtroppo casi isolati quelli delle aggressioni e di rapine agli operatori delle auto pubbliche”. Lo dichiara Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040. “In linea generale -sottolinea Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040- noi come i cittadini che la città la viviamo giorno e notte sappiamo quanto certe zone, anche centrali, spesso siano diventate ad alto rischio e in balia di malintenzionati. Ci piacerebbe che arrivasse su questo tema una presa di posizione netta, nei fatti, da chi la città l’amministra e si prendessero tutte le opportune misure ed iniziative affinché questa piaga non dilaghi e si cominci a porre un freno a quanti troppo spesso a Milano delinquono mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori”.

