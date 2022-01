Da lunedì 10 gennaio al via i lavori per il rinnovo dei binari tranviari in via Nono e viale Gorizia

Proseguono i lavori di ammodernamento della rete di superficie di Atm. Dal 10 gennaio partiranno i lavori di rinnovo dell’armamento tranviario di via Luigi Nono nel Municipio 8 e di viale Gorizia nel Municipio 6. I lavori in via Luigi Nono si concluderanno per la fine di gennaio e andranno a completare il più vasto intervento realizzato nell’area del Cimitero Maggiore. La strada sarà percorribile dalle auto, mentre verrà interdetta la svolta a sinistra che dal Cimitero Monumentale porta in via Procaccini. Il cantiere di viale Gorizia è più articolato e i lavori dureranno fino ad aprile. La prima fase, più complessa, riguarderà il tratto di via Gorizia da Ripa di Porta Ticinese fino alla diramazione di via Vigevano, con interruzione totale della circolazione che coinvolge la viabilità stradale e le linee tranviarie, sospese per il tempo dei lavori. Contemporaneamente verrà rinnovato un piccolo tratto da via Mortara fino a corso Cristoforo Colombo intervenendo solo su un binario e quindi consentendo il traffico veicolare per coloro che risiedono nella via.

Anche nella seconda fase, che interessa la tratta di viale Gorizia che costeggia la Darsena e arriva fino a via Mortara, l’intervento sarà svolto su un solo binario e sarà consentito il traffico veicolare per i residenti. I lavori in viale Gorizia prevedono, per il tratto interessato dalla diramazione di Gorizia-Vigevano, il rifacimento della sede tranviaria in calcestruzzo con una sottostante soletta flottante e materassino antivibrante mentre, per la parte rimanente, l’installazione di un materassino sotto le fondazioni delle rotaie realizzate in pietrisco e traverse in calcestruzzo. In entrambi i casi si tratta di soluzioni per ridurre rumori e vibrazioni. Per tutta la durata dei lavori, i percorsi dei mezzi pubblici interessati (per via Nono i tram 12 e 14 e il bus 25 e per viale Gorizia i tram 9 e 10 e i bus 25 e 26) subiranno modifiche di percorso e di fermata. I dettagli sono disponibili sul sito di ATM.