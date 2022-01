125 passeggeri positivi su volo partito da Milano e atterrato in India

Centoventicinque passeggeri di un volo charter partito da Milano sono risultati positivi al Covid 19 una volta arrivati all’aeroporto indiano di Amritsar. Lo ha reso noto il direttore dell’aeroporto, V. K. Seth. Le autorità indiane hanno fatto sapere che le persone contagiate saranno messe in isolamento Positivi 125 passeggeri su 179. Il volo era stato organizzato da una compagnia privata per portare ad Amritsar, capitale del Punjab, cittadini indiani che lavorano in Italia. I passeggeri erano 179, dei quali 20 bambini: tutti sono stati sottoposti a tamponi all’arrivo, esclusi i minori.

