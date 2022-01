Belli Ciao: Pio e Amedeo incontrano il pubblico milanese al The Space Cinema Odeon

Il duo comico pugliese sarà in sala sabato 8 gennaio per salutare il pubblico prima dello spettacolo delle 18

Dopo l’exploit di Capodanno al botteghino, con l’uscita di Belli Ciao, Pio e Amedeo danno nuovamente appuntamento al pubblico di The Space Cinema, questa volta per un saluto in sala dal vivo all’Odeon, in programma per il pomeriggio di sabato 8 gennaio. Belli Ciao è il fortunato ritorno sul grande schermo del duo comico foggiano composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, che si trovano a vestire i panni di due amici divisi da una scelta che li porta a vivere lontani, seguendo carriere e ambizioni diverse, finché il destino non li rivedrà di nuovo insieme per una missione comune sullo sfondo di un dilemma generazionale senza tempo: abbandonare la terra di nascita per tentare la fortuna altrove o rimanere e cercare la felicità in casa propria? L’incontro con il pubblico milanese in sala è previsto per sabato 8 gennaio, quando la coppia comica incontrerà gli spettatori presenti prima dello spettacolo delle 18:00.

È già possibile acquistare i biglietti per partecipare all’appuntamento e per assistere alla visione del film scegliendo il giorno e l’orario indicati al seguente link.