L’alternativa all’acqua in bottiglia? A Milano 47 case dell’acqua per averla gratuitamente: indirizzi

Il nostro Paese è sul terzo gradino del podio dei maggiori consumatori al mondo, dopo Thailandia e Messico. Anzi, Ismea fa sapere che i consumi di acqua imbottigliata nella plastica sono quasi raddoppiati negli ultimi decenni, passando dai 5 miliardi di bottiglie del 2009 ai circa 10 miliardi del 2019. Per il 70% si tratta di acqua naturale, cioè la stessa che scorre dai rubinetti delle case.

Sappiamo, perché ce lo dicono gli esperti, che l’Italia vanta il quinto posto in Europa per qualità dell’acqua pubblica, dopo Austria, Svezia, Irlanda e Ungheria. Merito di una normativa molto severa, il cui rispetto viene verificato attraverso controlli meticolosi. Sappiamo anche, però, che alcuni proprio non riescono ad abituarsi al sapore dell’acqua della propria casa, spesso lamentandone l’eccessiva durezza.

Per tutte queste persone esistono le case dell’acqua, cioè appositi distributori presso i quali rifornirsi gratuitamente di acqua liscia, fresca o gassata. Il Comune di Milano ne vanta ben 47.

Come si usano le case dell’acqua di Milano

Usare le case dell’acqua di Milano è semplicissimo. Basta portare con sé le proprie bottiglie (preferibilmente in vetro, accuratamente lavate) e la tessera sanitaria.

Ciascun cittadino può prelevare gratis fino a sei litri al giorno , suddivisi in bottiglie da mezzo litro, un litro o 1,5 litri.

, suddivisi in bottiglie da mezzo litro, un litro o 1,5 litri. Le macchine sono utilizzabili anche dalle persone disabili , illuminate e videosorvegliate.

, illuminate e videosorvegliate. Come garanzia di salubrità c’è una lampada UV battericida che abbatte le possibili contaminazioni.

c’è una che abbatte le possibili contaminazioni. Il sito Milano Bluconsiglia di rifornirsi di frequente invece di accumulare grosse scorte: così facendo, è più facile che l’acqua sia conservata correttamente.

Dove sono le case dell’acqua di Milano: l’elenco

Di seguito l’elenco aggiornato delle case dell’acqua di Milano.

Municipio 1 (centro storico)

largo La Foppa/Moscova/C.so Garibaldi

via Santa Sofia 9 – in corrispondenza dell’ingresso dell’Università degli Studi di Milano

via Palestro – interno Giardini Montanelli – lato via Palestro

Municipio 2 (Stazione centrale, Gorla, Turro, Greco, Crescenzago)

via Zuretti – giardino Cassina de’ Pomm

largo Tel Aviv

via Civitavecchia – angolo via Narni

via Giovanni Pierluigi da Palestrina angolo via Giulio e Corrado Venini

Municipio 3 (Città studi, Lambrate, Porta Venezia)

via Giovanni Battista Morgagni

via Amadeo, fronte civico 86

via Pascal 6 – giardinetti fronte Politecnico

via Ugo Tognazzi – ingresso Giardino Franca Rame, altezza civico 9

Piazza Durante

via Saccardo angolo via Console Flaminio

Municipio 4 (Vittoria, Forlanini)

largo Marinai d’Italia – parco Formentano

via Menotti Serrati – via Guido Ucelli di Nemi

viale Omero ang. via Barabino

via Monte Peralba – di fronte alla chiesa Sacra Famiglia in Rogoredo

Piazza Ovidio

Piazzale Cuoco

Municipio 5 (Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio)

via Costantino Baroni

via dei Guarneri – interno Parco Giovannino Guareschi, incrocio via dei Guarneri – via Tomaso Albinoni

via Tabacchi – presso il Parco della Resistenza

via Giovanni Spadolini

Municipio 6 (Barona, Lorenteggio)

via Don Primo Mazzolari – parco Don Primo Mazzolari

via Odazio

Piazza Napoli – inizio via Giambellino, in corrispondenza fermata tram 14

Piazza Bande Nere angolo via Orsini

via dei Ciclamini – angolo via Berna, all’ingresso del giardino pubblico “Alberto Moravia”

via Santa Rita da Cascia

Municipio 7 (Baggio, De Angeli, San Siro)

via Cancano – parco delle Cave

via Viterbo ang. via Nikolajevka

Piazza Esquilino

Piazza Rosa Scolari, Trenno

via Chiostergi, Quinto Romano

Parco Giussani, ex Solari

Municipio 8 (Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro)

via Satta – giardini Lessona

via Appennini 129

via Giacomo Quarenghi – altezza civico 17

Piazza Prealpi – interno piazza

Piazza Giustino Fortunato, davanti all’Istituto Galeazzi

Piazza Gramsci

Municipio 9 (Stazione Garibaldi, Niguarda)

via Livigno – parco Nicolò Savarino

viale Ca’Granda – tra via Benefattori dell’Ospedale e via Gatti

Università Bicocca – incrocio via Padre Beccaro – v.le dell’Innovazione

Piazza Pietro Gasparri

via Suzzani angolo via Arezzo