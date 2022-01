Il colosso tedesco Tier sbarca a Milano con una flotta di 750 monopattini

E’ malizioso pensare che con lo sbarco di 750 monopattini a Milano, gli incidenti aumenteranno? Non so, ma pare che l’industria della Micromobilità sharing abbia scoperto in Milano terreno fertile per espandersi, che la città è molto ricettiva, che Sala sarà al nono cielo Tier Mobility, società tedesca e principale fornitore europeo di veicoli di A Milano sarà lanciata una flotta di 750 monopattini. Le luci di direzione, la ruota da 12 pollici e le sospensioni anteriori per una guida più stabile, sono tra le principali novità del monopattino Tier. , ha ampliato il proprio raggio d’azione nel mercato italiano con l’acquisizione della società Vento Mobility, che erogava servizi di monopattini in sharing attraverso il brand commerciale Wind Mobility. L’obiettivo? Migliorare i livelli di inquinamento delle principali città del Paese e offrire una soluzione innovativa e sicura, grazie agli indicatori di direzione, sono gli obiettivi di Tier, secondo quanto viene riportato in una nota, in cui si evidenzia che l’azienda conta oltre 45 milioni di noleggi effettuati a livello globale, riducendo di almeno 15 milioni i viaggi in macchina. A Milano sarà lanciata una flotta di 750 monopattini. Le luci di direzione, la ruota da 12 pollici e le sospensioni anteriori per una guida più stabile, sono tra le principali novità del monopattino Tier.

