A MILANO Epifania: Torna la tradizionale sfilata dei Magi a Sant’Eustorgio

Al termine della Santa Messa, il Patron di ‘Pane in Piazza’ Cesare Marinoni donerà ai fedeli 700 pani, simbolo universale di pace e fraternità

Fin dal Medioevo, il giorno dell’Epifania, un corteo in costume parte dal Duomo di Milano per raggiungere la Basilica di Sant’Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi, tuttora oggetto di culto e grande devozione.

Qui sul sagrato di una delle basiliche più antiche della città, è allestito un presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i tre saggi venuti dall’Oriente portano oro, incenso e mirra in presenza delle massime autorità cittadine.

Anche quest’anno giovedì 6 Gennaio 2022, Pane in Piazza, il grande evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari e Famiglia Marinoni, rende omaggio alla storica celebrazione donando ai fedeli 700 pani, simbolo universale di pace e fraternità. Il contributo in farina e lievito sarà distribuito alle 12,30 sul sagrato della Basilica dopo la Santa Messa dai fornai che hanno partecipato alle scorse edizioni di Pane in Piazza guidati dal Patron Cesare Marinoni.

