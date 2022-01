L’Arco della Pace di Milano diventerà il primo monumento al mondo nel Metaverso

Reasoned Art, start-up società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e attiva grazie alla tecnologia blockchain, porta il primo monumento al mondo nel Metaverso. Nei giorni 30, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 il collettivo internazionale Ouchhh ha rivestito l’Arco della Pace di Milano di un’innovativa data sculpture a 360°, trasformando uno dei monumenti simbolo del capoluogo lombardo in un’opera d’arte immersiva. L’opera AI Dataportal_Arch of Light, che include un’esperienza VR, diventerà un NFT: l’Arco della Pace sarà quindi il primo monumento al mondo mai entrato nel Metaverso. Realizzato in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Milano, il progetto nasce con l’intento di avvolgere l’Arco della Pace in un abbraccio di luce. Attraverso un flusso di immagini generate da un sistema di intelligenza artificiale, AI Dataportal_Arch of Light ha rivestito l’Arco della Pace di una seconda pelle in continua trasformazione. Per questa occasione gli artisti hanno configurato un’AI in grado di reinterpretare e di dare nuova vita a oltre 20.000 opere d’arte, realizzate da oltre 320 artisti, che appartengono ai più diversi periodi artistici, dall’arte bizantina all’arte contemporanea italiana. All’interno dell’opera sono inclusi i dati annuali della mappa del firmamento italiano raccolti dalla NASA e tutto il nostro patrimonio letterario digitalizzato, appartenente a un arco temporale di oltre 1700 anni.

L’installazione è stata il 30 dicembre e l’1 gennaio; il 31 dicembre in streaming sui canali Youtube, Facebook e Instragram di Reasoned Art. Ogni ciclo di immagini ha avuto la durata di undici minuti, anticipata da cinque minuti di countdown. L’opera AI Dataportal_Arch of Light sarà successivamente trasformata in NFT inserendosi in un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il ricavato di questo progetto sarà utilizzato per creare uno spazio educativo di riflessione, confronto e sperimentazione sui temi dell’arte digitale, della scienza e della tecnologia, in linea con progetti europei esistenti quali S+T+ARTS e New European Bauhaus. Il progetto è stato infatti pensato a beneficio di giovani artisti, curatori e appassionati d’arte a cui verranno destinate borse di studio che copriranno l’intero costo di un percorso formativo che coinvolgerà i migliori professionisti del settore e che sarà incentrato sulla preparazione degli studenti alle necessità lavorative all’interno del mondo dell’arte nel prossimo futuro. “I proventi dell’attività di valorizzazione degli NFT sosterranno la nascita di un polo di ricerca che unisce il mondo dell’arte, della scienza e della tecnologia promuovendo corsi di educazione e formazione per artisti, curatori e critici”, ha dichiarato Giulio Bozzo, CEO & Founder di Reasoned Art. AI Dataportal_Arch of Light è un’opera del collettivo Ouchhh realizzata da Reasoned Art in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Milano.