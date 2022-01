Anche per Paolo Sileri: “Omicron è il canto del cigno di questo maledetto virus”

Paolo Sileri sottosegretario alla salute, ospite all’Aria che Tira, ieri mattina conferma che: “Omicron è una formula diversa del virus. Crea meno danni. Sembrerebbe l’evoluzione del virus verso una forma più leggera. Certo i vaccini hanno funzionato, i vaccini hanno fatto la loro parte e se la situazione è quella che è lo dobbiamo anche al fatto che siamo vaccinati in moltissimi”.

Insomma Sileri ribadisce quello che racconto da qualche giorno. Il Virus ha cambiato pelle. Lo dicono le ricerche, lo dicono i medici e gli studiosi di ogni parte del mondo. Urlare ai 4 venti il numero dei contagiati è una formula impropria di descrivere la realtà.

È improbabile che il virus che causa il Covid-19 scompaia completamente e probabilmente si stabilizzerà in un modello di trasmissione a bassi livelli, ha affermato l’Organizzazione mondiale della sanità, avvertendo che ci sarà comunque da percorrere una “strada accidentata” fino ad allora.

Intanto, come vediamo dal grafico, non c’è più correlazione, in SudAfrica, tra il numero dei contagiati e quello legato ai decessi.

I decessi negli Stati Uniti diminuiscono mentre Omicron aumenta

Le morti negli Stati Uniti stanno diminuendo anche con l’aumento dei casi di Covid-19, secondo i funzionari sanitari federali che hanno suggerito che la variante in aumento dell’omicron potrebbe causare meno sofferenza rispetto ad altri ceppi.

I casi sono aumentati del 60% rispetto alla settimana precedente, in gran parte a causa della variante dell’omicron, ha affermato il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie RochelleWalensky durante un briefing. Nello stesso periodo, i decessi sono diminuiti del 7% a una media di sette giorni di circa 1.100 al giorno.

RIFLETTIAMO Se fosse grave non starebbero decidendo di rivedere i termini delle quarantene, se fosse grave con questi numeri ci avrebbero già chiusi a chiave in casa.

ATTENZIONE. Questi numeri sono comunque pericolosi per i non vaccinati e per le persone deboli, quindi purtroppo continueremo a vedere condizioni di difficoltà per molte persone ma come ho scritto, quando sei nell’occhio del ciclone il ciclone sta scaricando la sua energia forse è arrivato davvero il momento in cui sta per cambiare l’andamento della tempesta.

ANTIVIRALI La Germania sta acquistando 1 milione di confezioni della pillola recentemente approvata da Pfizer per il trattamento di Covid-19, garantendo le forniture mentre le infezioni dalla variante omicron a rapida diffusione aumentano rapidamente. Ma questo dimostra che se la malattia è più blanda, più blande nel tempo potranno essere anche le cure farmaceutiche.

Insomma appare chiaro che i vaccini hanno fatto bene la loro parte di tutela nei confronti di Omicron, ma anche il virus comincia a fare ciò che fanno tutti i virus: adattarsi all’Ospite (l’Uomo) senza ucciderlo. Senza l’ospite muore anche il virus.

Leopoldo Gasparro (blog Nicola Porro)