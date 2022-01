Risse, aggressioni, violenza a Milano a Capodanno

Violenza, nelle ultime ore, con aggressioni inspiegabili dove, dispiace notarlo, gli stranieri sono spesso protagonisti. E anche se di botti e di fuochi d’artificio illegali l’uso è stato moderato, “ stando alle prime ricostruzioni, pare che un 18enne sia stato accoltellato al collo da un 16enne al culmine di un litigio nei pressi di piazza del Duomo. Ora il 18enne si trova ricoverato al policlinico di Milano e versa in gravi condizioni. Gli operatori l’hanno trovato in una pozza di sangue e le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, tanto che ora il giovane lotta tra la vita e la morte.

In tutto sono state registrate 10 risse nella giornata di ieri ((venerdì ndr) nei pressi del centro di Milano. Importante il lavoro svolto dalle forze dell’ordine che, in tenuta antisommossa, hanno presidiato piazza del Duomo e le zone limitrofe cercando di ridurre gli assembramenti ma è stato impossibile evitare la formazione di capannelli di ragazzi.

Momenti di tensione si sono verificati anche in zone decentrate, come piazza Gae Aulenti, quando attorno a mezzanotte le volanti hanno effettuato un intervento per un’aggressione subita da due ragazzi da parte di 7 stranieri. I due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati trasportati all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice giallo con ferite alla testa e al torace, causate da bottiglie rotte.” (da Il Giornale)

Cronache di una “follia” riprese da tutti i giornali con orrore. E ancora: accanto a Palazzo Reale a Milano, in pieno centro, a pochi passi da piazza del Duomo, l’aggressione di 30 stranieri a una giovane. La 19enne ha cercato di difendersi utilizzando la borsa che portava con sé, che è stata però afferrata dai suoi aggressori mentre lei cercava di allontanarli. Sono fuggiti lasciando la ragazza con un profondo choc.