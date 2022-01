Come finire l’anno in bellezza…

Sicurezza e microcriminalità: due grossi problemi che penalizzano la realtà milanese da alcuni anni.

Nella notte tra il 27 e il 28 Dicembre, presumibilmente intorno alle 4 del mattino, molte auto parcheggiate in alcune vie situate nella zona 2 sono state danneggiate: alle vetture sono stati sfondati i finestrini, e razziati gli abitacoli.

Queste le vie e piazze principalmente coinvolte: Restelli, Taramelli, Boschetti, Martignoni, Arbe, Leone Fortis, Keplero, Bizzoni, Massari, per un totale di circa 50-60 auto.

La mia, purtroppo, è stata una di quelle prese di mira: finestrino anteriore spaccato, qualche oggetto sparso qua e là, per fortuna nessun danno ulteriore, ma quando il vigile ha suonato al mio citofono per avvisarmi mi si è letteralmente stretto il cuore!

Perché l’auto, alla fine, non è soltanto un mezzo di trasporto: è un po’ come la propria casa, e come tale non vorresti mai che fosse “violata”; fissi quel finestrino rotto in mille pezzi, sparsi dappertutto, e quasi ti domandi come sia possibile che un solo finestrino possa aver disseminato così tante schegge ovunque.

Poi il solito iter: denuncia per l’assicurazione, sostituzione del vetro, e tutto sembra essere tornato come prima, ma ti chiedi il perché e – soprattutto – “perché proprio a me?”…, ma a questa domanda non c’è mai una risposta logica.

Alla polizia mi hanno detto che nelle ultime settimane sta succedendo un po’ ovunque: il poliziotto è giovane, simpatico, si vede che non è lì soltanto per battere sui tasti una denuncia che alla fine servirà a ben poco; sembra quasi più scoraggiato di me, o forse è solo una mia impressione.

“Bisognerebbe prenderne uno solo per dare una punizione esemplare”.

Sono d’accordo, perché spaccare i finestrini delle auto di mezzo quartiere non può essere un gesto da tollerare; non sembra l’azione disperata di un senzatetto, né il solito tentativo di furto: questo è vandalismo puro!

Cosa ci si può trovare solitamente in un’auto parcheggiata in strada?

Qualche monetina che si usa per il carrello della spesa, uno straccio per pulire, e poco altro, sicuramente un bottino che non invoglia un ladro più di tanto, col rischio di essere colto in flagrante.

Ma qui non si parla di ladri di professione, che “curano” un’auto particolare, arrivando persino a spiare per qualche giorno movimenti e abitudini del proprietario; tanti anni fa si spaccava un finestrino per rubare l’autoradio, adesso lo si fa senza un motivo preciso: puro godimento, sensazione di onnipotenza, o semplicemente noia.

Da alcune telecamere nascoste in auto piuttosto costose (è virale proprio in questi giorni il filmato di un proprietario di una Testa, pubblicato su Tik Tok), si può tentare di smascherare il delinquente in questione: nel caso specifico si vede un ragazzo che in pieno giorno, presumibilmente in una via poco battuta – ma d’altronde Milano è piuttosto deserta in questo periodo – spacca 3 o 4 finestrini di fila, e solo per il gusto di farlo, per dispetto.

Non voglio azzardare ipotesi che potrebbero rivelarsi infondate, ma credo che queste “goliardate” non siano, purtroppo, destinate a sparire.

A parte qualche caso sporadico, i vandali agiscono a tarda notte, dopo la chiusura dei ristoranti, e soprattutto dei locali; Milano a notte fonda è praticamente deserta, complice anche il fatto che le discoteche resteranno chiuse fino al 31 Gennaio, una data che potrebbe anche essere prorogata, se la contagiosità di Omicron sarà ancora a livelli così elevati.

E’ quindi necessario che questo grosso problema non venga minimizzato, e che si intervenga con maggiori controlli nelle ore notturne, aumentando il numero delle volanti della polizia locale, per la nostra sicurezza, e quella delle nostre auto.

Loredana Felici