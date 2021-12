L’oroscopo 2022 di Branko segno per segno

Per i nati sotto il segno dell’ariete sarà un anno di grandi svolte ma anche dinamico e innovativo. Nel 2022 troverete in voi risorse valide per tutti i settori e la capacità di realizzare ciò che vi preme.

Non sarà comunque un anno semplice, considerando Giove vi è in opposizione fino a ottobre, ma dovrete dimostrare di saper essere anche pazienti e diplomatici. Ma queste capacità vi saranno fornite da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre.

Non sarà un anno facile, ma questo non sarà sufficiente a fermarvi. Potrete però contare su Plutone (rinnovamento), Nettuno (ricerca di ricchezza spirituale) e Giove. Il periodo del 2022 migliore per voi, almeno per le nuove conquiste, sarà l’autunno.

Il principale aiuto arriva da pianeti lenti, cioè quelle forze cosmiche che sono davvero in grado di cambiare una vita.

Per voi il 2022 sarà un anno di transizione e trasformazioni, che lasceranno un segno per il futuro. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi, quando l’Ariete si oppone a Giove. Sarete però accompagnati dalla carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

Fate buon uso della fortuna, ma non adagiatevi sugli allori. Dovete sistemare le cose che ancora non quadrano nella vostra vita e potrete farlo con Giove, che vi assiste ormai da qualche anno.

Abbiate fiducia: nuove travolgenti passioni sono in arrivo, lanciatevi e godetevi il momento. Grazie a una particolare geometria planetaria sarete particolarmente fortunati nell’elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno.

Nel nuovo anno dovrete lottare come mai prima per affermare le vostre idee. Alla ricerca del perfetto equilibrio, potreste perdere di vista situazioni piacevoli, persone che sembrano portarvi da lontano un messaggio di felicità.

Questo è il terzo anno di Saturno contro, ma saprete farvi valere. Mercurio, il vostro alato astro, è spesso in tandem con il “folle” rinnovatore Urano e vi segue nei viaggi intorno al mondo.

Eccellenti nelle condizioni di affari, per non parlar dell’amore, dove potrete avere l’occasione che tanto aspettavate.

Fortuna e amore: lo Scorpione è il segno più romantico dell’anno! Per voi ci sarà qualche momento di crisi o di debolezza tra marzo e aprile, luglio e agosto. La colpa sarà di Marte, in postazione nemica, ma tutti i pianeti lenti sono per voi positivi.

Anche quest’anno prima di prendere una decisione o di accettare una proposta, sarete assaliti da mille dubbi e incertezze, ma questo non è necessariamente un fatto negativo. Potrebbero arrivare cambiamenti che però non avreste voluto.

Durante tutto il 2022 dovrete tenere presente che la vostra vita sta cominciando a prendere una nuova direzione. Il primo elemento astrale da sottolineare è il ritorno di Saturno nel segno che avverrà nel mese di dicembre.

Nel 2022 vivrete una nuova fase della vita veramente nuova e felice, che alla fine troverà il suo punto fermo. Troppe grane materiali si sono riversate sulle vostre spalle e dovrete cercare di riportare tutto in ordine.

Saturno saprà darvi notizie positive per il vostro privato, la famiglia in primo luogo, ma anche per la vita professionale e gli affari. Dopo tante beghe legali, finalmente giustizia sarà fatta. In ottobre si spalancherà un oceano meraviglioso di possibilità per tutti voi sotto il segno dei pesci: non sprecatele.