A tutti i lettori di Milano Post: Buon 2022

La nebbia fastidiosa e grigia non aiuta il sogno, la pandemia annega i desideri, le promesse hanno il sapore dell’impossibile. Il 2o22 spalanca le sue porte con un invito all’ottimismo, ma non è facile nelle controversie a volte devastanti di un tempo votato all’incertezza e al disagio.

Ripercorrere un anno di amministrazione inadeguata, di soluzioni irrazionali, di ritardi nocivi, oggi è verificare una sconfitta per chi voleva un cambiamento di rotta, giustizia sociale, una proiezione nel futuro per tutti.

Dal primo gennaio l’augurio di Milano Post è che, comunque, cambi lo sguardo di approccio, nel quotidiano con fiducia e si vesta di colori e di luce.

Scriveva Cesare Pavese

“E desidero solo colori. I colori non piangono,

sono come un risveglio: domani i colori

torneranno. Ciascuna uscirà per la strada,

ogni corpo un colore-perfino i bambini.

Questo corpo vestito di rosso leggero

dopo tanto pallore riavrà la sua vita.

……..Ogni nuovo mattino,

uscirò per le strade cercando i colori.”

Auguri!!!