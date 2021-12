2021 : la storia di un anno in 10 date che lo hanno segnato 

Il 2021 finirà sui libri di storia come un anno di pandemia, anche se con elementi differenti rispetto al 2020, primo fra tutti le gigantesca campagna di vaccinazione mondiale, tuttora in corso (anche se a velocità diverse nei vari paesi del globo).

6 gennaio, assalto al parlamento americano

A Washington, attivisti a favore del presidente uscente Trump fanno irruzione all’interno del Campidoglio (il parlamento americano) proprio nel giorno in cui i congressisti stanno certificando la vittoria del nuovo presidente, Joe Biden. Nel corso degli scontri fra forze dell’ordine e manifestanti, muoiono 5 persone. Lo abbiamo raccontato in questo articolo.

Gennaio-febbraio: cade Conte, arriva Draghi

In Italia a fine gennaio cade il governo Conte. Il 3 febbraio il presidente della repubblica Mattarella convoca Mario Draghi per conferirgli l’incarico di formare un nuovo governo “che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. Lo abbiamo raccontato in questo articolo.

1° febbraio, colpo di stato militare in Birmania

L’esercito del Myanmar arresta Aung San Suu Kyi (la premio Nobel per la pace a capo del governo) e il presidente della repubblica Min Aung. La Birmania torna a essere una dittatura militare. Ne abbiamo parlato qui.

23 marzo: un incidente nel Canale di Suez ferma il commercio mondiale

La Ever Given, una delle più grandi portacontainer al mondo, s’incaglia nel Canale di Suez, bloccando oltre 280 cargo per una settimana e paralizzando così il commercio navale planetario. Ne abbiamo parlato qui.

17 giugno: inizia l’era dei green pass

A giugno il parlamento Ue approva l’introduzione di un certificato di vaccinazione per contrastare la diffusione del Covid-19. In Italia il cosiddetto “green pass” viene introdotto con il Dpcm (decreto della presidenza del consiglio dei ministri) del 17 giugno. In questo lunghissimo post abbiamo raccontato giorno per giorno la pandemia in Italia e nel mondo.

11 luglio 2021: calcio, Italia campione d’Europa

A Londra la nazionale vince i campionati europei di calcio battendo ai rigori l’Inghilterra. I protagonisti sono il portiere Gigio Donnarumma, il mister Mancini, il nervosismo degli inglesi, la fortuna e la sfortuna. Abbiamo raccontato quella strepitosa serata in questo articolo.

Agosto 2021: le vittorie del’Italia alle Olimpiadi

Quella del 2021 è stata un’estate magica per l’Italia sportiva. A Tokyo si tengono le Olimpiadi (con un anno di ritardo, per via del Covid) e l’Italia fa incetta di medaglie: stupiscono in particolare l’oro del nostro Marcel Jacobs nei 100 metri piani individuali e nella staffetta 4×100 con Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu.

Ne abbiamo parlato qui.

15 agosto: i talebani di nuovo al potere dopo vent’anni

I guerriglieri talebani conquistano Kabul, capitale dell’Afghanistan, mentre l’esercito Usa si ritira dal paese.

Seguono giornate convulse di evacuazione degli stranieri e degli ultimi soldati americani.

A vent’anni dall’inizio della sanguinosa guerra fra Occidente e regime dei talebani, la situazione è tornata quella che era prima del conflitto. Abbiamo raccontato la vicenda in questo lungo post.

12 novembre: la delusione della Cop26

A Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre le Nazioni Unite riuniscono gli staff politici di 200 nazioni della Terra, con l’obiettivo di trovare accordi per fermare il cambiamento climatico. Fra le decisioni finali, c’è quella sull’inquinamento da carbone: gli stati della Cop26 si impegnano a ridurlo, ma non a eliminarlo. Resta però il dubbio è che la “riduzione” non sia sufficiente a mantenere l’aumento del riscaldamento globale. Il nostro resoconto.

24 novembre 2021: appare Omicron, la nuova minaccia

Il 24 novembre 2021 gli scienziati sudafricani identificano la comparsa della variante Omicron, in grado di diffondersi molto più rapidamente e di causare quindi ulteriori aumenti di contagi Covid: una nuova minaccia per l'umanità globalizzata, che si avvia verso il suo secondo capodanno di pandemia. Qui spieghiamo perché si chiama Omicron.