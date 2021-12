Orgoglio Milano: classificata al decimo posto nella top ten delle città d’arte da vedere nel mondo

Milano si è aggiudicata il decimo posto tra le città d’arte da vedere nel mondo. Classifica stilata dal sito Money.co.uk, azienda che si occupa di comparare migliaia di prodotti finanziari e turistici. In questo caso sono state paragonate 40 città nel mondo, e Milano è rientrata nella top 10. Da Money chiariscono: “Sperando che i viaggi internazionali tornino nel 2022, una nuova ricerca rivela le città che nel nuovo anno gli amanti dell’arte dovranno visitare e Milano si piazza al decimo posto“.

MILANO CITTÀ D’ARTE DA VEDERE: L’ANALISI DI MONEY.CO.UK

Questi sono i fattori determinanti che hanno permesso di stilare la classifica: un altissimo numero di liste e articoli pubblicati dal Times e altri giornali che comparavano 40 città d’arte. A quel punto, ogni città è stata analizzata tenendo in considerazione i seguenti fattori: numero di gallerie d’arte, musei, architettura particolare, università d’arte e di design, monumenti e statue, street art. Per ogni parametro gli esperti hanno dato un voto da 1 a 10, stilando successivamente la classifica in base a questi voti.

MILANO CITTÀ D’ARTE: I NUMERI

Milano porta a casa ottimi risultati per le gallerie d’arte – 99 in totale -, per i musei – 206 – e per i palazzi degni di nota, 418, prima tra tutte in termini assoluti. La città della Madonnina, che ha superato capitali del calibro di Parigi e Londra, può poi vantare 5 tra università e scuole di arte e design – che la piazzano al terzo posto della graduatoria specifica -, 98 monumenti e statue e ben 5.229 post su Instagram dedicati alla street art in città. Questi numeri fanno di Milano una città d’arte da vedere assolutamente.

LA CLASSIFICA: DUE ITALIANE NELLA TOP 3

Oltre a Milano, nella classifica delle città d’arte troviamo altre due italiane. Al primo posto troviamo Venezia, con un punteggio di 6,8 su 10. La città è considerata una delle località culturalmente più ricche del mondo. Venezia è stata la culla del Rinascimento italiano ed è considerata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità per la sua architettura. Al secondo posto troviamo Miami, la cui scena artistica trendy riflette la sua multiculturalità. Al terzo posto, infine, troviamo un’altra città d’arte italiana, Firenze, che ospita il maggior numero di musei comparato agli abitanti, includendo Palazzo Pitti e le Gallerie degli Uffizi.