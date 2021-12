Da TPL a rifiuti: i servizi anche se ridotti “reggono”, chiusa anagrafe via Baldinucci

Si registrano diverse defezioni di dipendenti pubblici per positività al Covid-19 e per le quarantene ma i servizi del trasporto pubblico locale, di Amsa e del Comune, per il momento procedono regolarmente. Per quanto riguarda Atm il servizio, già ridotto per le festività di Natale, non ha risentito delle defezioni per malattia da Covid-19. Per il momento, infatti, l’azienda del trasporto pubblico locale conferma la regolarità del servizio sia in metropolitana che in superficie, grazie al personale in servizio che riesce a coprire tutti i turni.

Lo stesso vale i servizi di pulizia gestiti da Amsa. “In questo momento”, fanno sapere da Amsa, “tutti i servizi sono svolti regolarmente. Amsa ha da tempo messo a punto misure gestionali e piani di emergenza che, al momento, hanno consentito, anche nelle fasi più critiche della pandemia, di mantenere costante la presenza per la pulizia e l’ordine delle nostre città. L’attenzione è, ovviamente, massima per organizzare al meglio le attività e rispondere tempestivamente ad un pur possibile aumento delle assenze”.

Per il personale di Palazzo Marino, le assenze per Covid finora hanno determinato solo la chiusura dello sportello dell’Anagrafe di via Baldinucci. La chiusura della sede anagrafica non ha comportato però l’arresto delle prestazioni erogate, gestite online o dirottate su appuntamento all’anagrafe territoriale di Largo De Benedetti (Municipio 9).

Per quanto riguarda le forze dell’ordine dalla Questura fanno sapere che ‘non abbiamo dati precisi, ma al momento il numero dei positivi e del personale in quarantena non danneggia la regolarità dei servizi”.