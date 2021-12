Milano, madre e figlia trovate morte in casa. E’ stata disposta l’autopsia

I corpi senza vita di due donne, madre e figlia, sono stati ritrovati in un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano). A far scoprire i cadaveri sono stati alcuni conoscenti preoccupati dal fatto che avevano nei giorni scorsi provato a contattare più volte le due vittime per scambiarsi gli auguri di Natale senza però mai ottenere una risposta.

In casa i primi soccorritori, dopo aver aperto la porta d’ingresso chiusa dall’interno, hanno rinvenuto i cadaveri in due stanze diverse. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e del nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla procura di Monza, risulta che le due donne, la madre di 71 anni con problemi cronici di salute e di deambulazione e la figlia di 48, vivessero da tempo in uno stato di auto reclusione.

E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.