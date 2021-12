“Invasione di ragni” in sala MediCinema: a Niguarda raduno di cosplayers e figuranti vestiti da Spiderman

La sala di MediCinema Italia Onlus presso l'ospedale Niguarda sarà invasa dagli Spiderman. Il 30 dicembre dalle ore 14.30: cosplayers e figuranti con il costume dell'uomo ragno si raduneranno per foto con pazienti e personale sanitario.

In occasione della proiezione in sala MediCinema del film “Spiderman: No Way Home” alle ore 16, Niguarda diventa la casa dei ragni per un giorno. Tutti coloro che avranno voglia di indossare il costume di Spiderman e diventare supereroi in corsia, potranno regalare un sorriso ai bambini dell’ospedale anch’essi vestiti da uomo ragno. Ai bambini che si presenteranno sarà fornito il costume di spiderman donato da Rubie’s.

Ha confermato la sua presenza Mattia Villardita, lo spiderman più famoso d’Italia. Prima della proiezione lo Spidey di Savona, porterà regali ai bambini ricoverati in pediatria: un costume del supereroe e dei set LEGO. L’evento di fine anno contribuisce a sostenere la raccolta fondi per il progetto di riabilitazione attraverso il cinema, dedicato ai bambini con deficit visivo.

Il programma prevede una foto di gruppo e ingresso in ospedale intorno alle 14.30. A seguire si svolgerà la parata dei supereroi prima all’interno del padiglione sud dalle ore 14.45 alle 15.15, poi nel padiglione nord dalle 15.15 alle 15.45. Un volta terminate cinque spiderman si recheranno nei reparti di pediatria per incontrare i bambini, scattare alcune foto e consegnare piccoli doni. Alle ore 16 tutti in sala MediCinema per la proiezione dell’ultimo Spiderman. Si ricorda che è necessaria la prenotazione per partecipare alla parata e alla visione del film.

• Ore 14.30 ritrovo, con foto di gruppo e ingresso presso Piazzale Ospedale Maggiore 3

• Dalle ore 14.45 alle 15.45 parate

• Alle 15.45 foto e consegna doni

• Ore 16 proiezione “Spiderman: No Way Home”

L’iniziativa è controllata e garantita nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e vi si accede esibendo il Super Green Pass.