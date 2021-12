Covid, De Chirico (FI): polemica Pd strumentale, è Comune a non dare strutture

“Una cosa che non è mai mancata durante questi mesi di pandemia è stata la continua polemica strumentale montata dagli esponenti del Partito Democratico meneghino. Oggi apprendiamo di un ordine del giorno firmato dal PD in cui si chiede alla Regione di predisporre hub dove effettuare tamponi e vaccini. I colleghi consiglieri dimenticano che il Comune di Milano, guidato proprio dal PD, per interessi meramente economici ha negato la Fabbrica del Vapore e l’Hangar Bicocca, tra i luoghi più grandi della città, per la riapertura di punti per gli screening e dove eventualmente effettuare ai milanesi anche le terze dosi del vaccino”. Lo afferma il capogruppo di FI in Consiglio comunale, Alessandro De Chirico. “Se oggi un milanese su 18 è in quarantena fiduciaria, è bene ricordarlo agli smemorati democratici, la causa è da ricercare nell’assenza quasi totale, o meglio a campione, delle verifiche sui mezzi pubblici o nei luoghi della movida dove i controlli sono pressoché assenti – prosegue -. Per non parlare del tracciamento di casi di positività molto superficiale tra i dipendenti comunali e nelle società partecipate. Mentre confidiamo che il vaccino venga reso obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e parastatali, in previsione della riapertura delle scuole il Comune ha il dovere di indicare almeno un luogo per Municipio dove, con l’ausilio dei medici militari, predisporre hub per il tracciamento dei contagi”.

